Midiri “Palma ha sempre avuto rispetto dei diritti umani come filo conduttore”





PALERMO (ITALPRESS) – La scelta di conferire un simile riconoscimento all’ex Garante dei detenuti “è legata alla grandissima esperienza di una figura che ha impegnato tutta la vita al rispetto dei diritti umani: la sua produzione scientifica, la sua attività lavorativa e i suoi insegnamenti hanno sempre avuto come filo conduttore il rispetto dei diritti, esattamente quello che l’ateneo sta cercando di fare da qualche anno anche attraverso l’azione di centri specializzati dove lavorano docenti che in maniera trasversale e interdisciplinare veicolano il messaggio del rispetto dei diritti; temi come inclusività, rispetto delle minoranze, recupero di pezzi di popolazione che nella cultura possono vedere un ascensore sociale sono argomenti che rappresentano un filo conduttore. Questo dottorato si colloca nel contesto più ampio di un percorso che stiamo facendo tutti insieme, con la nostra Università che si pone al centro del dibattito culturale su diritti e inclusione”. Lo ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine del conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in ‘Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti’ a Mauro Palma, ex presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. xd8/vbo/mca1

