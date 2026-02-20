Ultime News

20 Feb 2026 Non sopporta i suoi cani e lo colpisce con la stecca da biliardo: gip ordina imputazione
20 Feb 2026 Pestaggio al Juliette: ex buttafuori condannati. Ex gestore colpevole di favoreggiamento
20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
20 Feb 2026 Coldiretti protagonista al Bontà con gli agricoltori di Campagna Amica e Terranostra
Nazionali

Morto operaio nell’Aretino, è precipitato da capannone

Incidente mortale sul lavoro in provincia di Arezzo, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita a Pieve Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava effettuando la manutenzione di un impianto di climatizzazione di una azienda quando un lucernario in plexiglass ha ceduto. Il 38enne è precipitato per circa sette metri e lo schianto sul terreno gli è stato fatale. 

E’ stato immediatamente lanciato l’allarme e attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto ambulanza infermierizzata ed Elisoccorso Pegaso, ma ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatare la morte. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso e il Servizio Pisll. 

