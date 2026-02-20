Ultime News

20 Feb 2026 Infermiere di famiglia: accordo Comune-Asst per lo studio al Boschetto
20 Feb 2026 Polveri bagnate per la Cremo e ora c'è una Roma con la miglior difesa della Serie A
20 Feb 2026 Autotecnica Motori e McLaren Racing: il V6 biturbo della Hypercar nasce a Casalmaggiore
19 Feb 2026 Verso gli 80 anni della Repubblica: il Giudice Di Bella nel seminario della Prefettura
19 Feb 2026 Passerella sull’Adda, Mariani: "Ora nuovo progetto con garanzie di sicurezza"
Napoli, operatore sociosanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato

(Adnkronos) – Avrebbe abusato di una minore ricoverata in una struttura di Pozzuoli, per questo un operatore sociosanitario è stato arrestato dai carabinieri. Su delega della Procura di Napoli – IV Sezione, procuratore aggiunto Raffaello Falcone – i Carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti dell’operatore sociosanitario gravemente indiziato di violenza sessuale pluriaggravata su minore.  

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dalla persona offesa, che ha riferito una serie di abusi subiti nel periodo di degenza presso una struttura sanitaria.  

In particolare, le verifiche investigative eseguite anche attraverso l’analisi di dispositivi informatici, accesso ai contenuti digitali e assunzione di dichiarazioni testimoniali, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’operatore socio-sanitario destinatario della misura ritenuto responsabile del delitto di reiterate violenze sessuali ai danni della vittima, commesse abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica.  

