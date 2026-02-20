Ultime News

20 Feb 2026 Crollo passerella sull'Adda, la Procura di Lodi apre un fascicolo
20 Feb 2026 Non sopporta i suoi cani e lo colpisce con la stecca da biliardo: gip ordina imputazione
20 Feb 2026 Pestaggio al Juliette: ex buttafuori condannati. Ex gestore colpevole di favoreggiamento
20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
Nazionali

Neymar, dubbi sul futuro: “Potrei ritirarmi a dicembre”

(Adnkronos) –
Neymar si ritira? Il fuoriclasse brasiliano, oggi al Santos, ha lasciato trasparire più di un dubbio sul suo futuro, non scartando la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo. “Potrei ritirarmi a dicembre”, ha rivelato parlando con il media brasiliano Caze Tv l’attaccante ex Barcellona e Psg. 

“Sto vivendo anno dopo anno e giorno per giorno, non ho ancora deciso il mio futuro”, ha spiegato il 34enne, “capirò cosa mi dirà il cuore”. Il suo contratto con il Santos scadrà proprio a fine 2026, poi ci potrebbe essere l’addio al calcio: “Non so davvero quello che succederà nel prossimo futuro, non so come sarà il prossimo anno”.  

“Forse a dicembre mi verrà voglia di ritirarmi”, ha rivelato Neymar, “voglio vivermela giorno per giorno sia per il Santos che per la Nazionale brasiliana. E’ quella la mia sfida più grande”, ha concluso l’attaccante, che punta a essere tra i convocati di Ancelotti per i prossimi Mondiali. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...