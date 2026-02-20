Ultime News

20 Feb 2026 Infermiere di famiglia: accordo Comune-Asst per lo studio al Boschetto
20 Feb 2026 Polveri bagnate per la Cremo e ora c'è una Roma con la miglior difesa della Serie A
20 Feb 2026 Autotecnica Motori e McLaren Racing: il V6 biturbo della Hypercar nasce a Casalmaggiore
19 Feb 2026 Verso gli 80 anni della Repubblica: il Giudice Di Bella nel seminario della Prefettura
19 Feb 2026 Passerella sull’Adda, Mariani: "Ora nuovo progetto con garanzie di sicurezza"
Operazione congiunta Italia-Francia contro l’immigrazione clandestina, 15 fermi

IMPERIA (ITALPRESS) – A partire dal pomeriggio di lunedì 16 febbraio, in Italia (province di Imperia, Torino e L’Aquila) e in Francia (nelle provincie di Marsiglia, Nantes e Nizza), investigatori della Polizia di Stato italiana e della Police Nationale francese hanno eseguito provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità Giudiziarie italiana e francese, nei confronti di 15 destinatari, a vario titolo indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 9 dei quali sono stati localizzati in Italia e 6 in Francia.

(Fonte video: Polizia di Stato)

