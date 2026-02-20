Rassegna "il Pianoforte": il genio di Ivo Pogorelich interpreta Beethoven

Secondo appuntamento da non perdere per la rassegna il Pianoforte promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends: venerdì 27 febbraio alle 21 all’Auditorium Arvedi fa il suo debutto Ivo Pogorelich, uno dei pianisti più famosi e amati della scena internazionale.

Per l’occasione ha scelto un programma interamente dedicato a Beethoven, genio del pentagramma di cui nel 2027 ricorre il bicentenario della morte. In scaletta tre Sonate tra le più belle e popolari del Titano di Bonn – Patetica, Tempesta e Appassionata – oltre alle Bagatelle op. 33 n. 6 e op. 126 n. 3. Un’occasione davvero imperdibile sia per l’indiscussa caratura di Pogorelich come pianista sia per l’originalità di un musicista che tra gli appassionati ha sempre acceso confronti per le sue interpretazioni spesso fuori dagli schemi e dall’ortodossia.

Nato nel 1958 a Belgrado, Ivo Pogorelich ha iniziato a studiare musica fin dalla prima infanzia. Nel 1970 viene mandato, quale allievo emergente, a studiare al Conservatorio di Mosca. La svolta radicale nella sua evoluzione artistica avviene nel 1976, grazie all’incontro con la rinomata pianista e pedagoga georgiana, Alisa Kezeradze, con la quale avrà un’intensa e feconda collaborazione professionale e umana, fino alla sua scomparsa nel 1996.

Nel 1978 vince il Concorso Pianistico Alessandro Casagrande a Terni, nel 1980, il Concorso Pianistico Internazionale di Montreal. Lo stesso anno Pogorelich partecipa anche al Concorso Pianistico Internazionale Fryderyk Chopin a Varsavia, dove, per motivi mai definitivamente chiariti, viene eliminato dalla graduatoria finale del concorso. Questa decisione controversa e ingiustificata causò l’abbandono della giuria di Marta Argerich, la quale affermò che Ivo Pogorelich è un genio.

Questo evento, unico nella storia dei concorsi pianistici, ha avuto un’eco fulminea nella comunità musicale mondiale che ha riconosciuto Ivo Pogorelich come il vero vincitore del Concorso. Sull’onda dell’enorme interesse causato dall’esclusione al Concorso Chopin, Pogorelich viene quindi invitato ad esibirsi con le più importanti orchestre, iniziando una carriera che prosegue ancor oggi con concerti nelle più prestigiose sale del mondo.

All’attività concertistica, Pogorelich affianca le registrazioni discografiche incidendo 14 album per Deutsche Grammophon. Dopo diversi anni di assenza dalle sale di registrazione, Pogorelich è tornato a incidere per Sony Classical e ad agosto 2019 è uscito il CD con opere di Beethoven e Rachmaninov e nel 2022, sempre per Sony un CD dedicato a Chopin.

BIGLIETTI. Sono in vendita presso la biglietteria del Museo del Violino (0372080809) e on line su Vivaticket. Prezzi: 30 euro (settori A/B/C/D/E/H/I), 25 euro (settori F/G), promozione studenti 12 euro (settori F/G).

