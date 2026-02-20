Ultime News

20 Feb 2026 Capelletti: "Scuola Boschetto esempio di assenza di pragmaticità negli investimenti"
20 Feb 2026 Juvi, con Cento per ripartire. Bechi: "Imporre ritmo, fisicità e dominare a rimbalzo"
20 Feb 2026 Morte sul lavoro: sabato l'autopsia sul corpo di Catalin Moise Robu
20 Feb 2026 Circolava con targhe contraffatte: i carabinieri denunciano un uomo
20 Feb 2026 Documenti falsi e qualche grammo di marijuana: manette e avviso orale per un ventenne
Video Pillole

Regolamentazione industriale europea, gli ETS tra luci e ombre

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo perso purtroppo negli ultimi 3-4 anni il 10% degli impianti chimici europei: c’è quindi deindustrializzazione velocissima legata a costi energetici sicuramente più alti degli altri continenti. Ci stiamo anche un po’ autodanneggiando; penso all’ETS”, il sistema europeo per la riduzione delle emissioni “che sostanzialmente dobbiamo considerare come una tassazione, pur essendo nata nel 2005 con le migliori intenzioni. Ha un peso sulle aziende ma anche sulla produzione del termoelettrico estremamente importante”. A dirlo Francesco Buzzella, presidente di Federchimica, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
