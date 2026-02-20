Salute Magazine – 20/2/2026

Ultime News

20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
20 Feb 2026 Coldiretti protagonista al Bontà con gli agricoltori di Campagna Amica e Terranostra
20 Feb 2026 Festival Terrafiume, al via la quinta edizione: calendario diffuso di eventi
20 Feb 2026 Dopo Cremona nasce la sezione Oglio-Po del Patto per il Nord
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sclerosi multipla, una molecola ripara il sistema nervoso
– L’Aquila, da Banca del Fucino un EEG Holter all’ospedale San Salvatore
– Da Napoli una campagna per la donazione del sangue
– Serie A Women e MSD Italia insieme per la vaccinazione contro il papilloma virus
