Tennis in carrozzina, i risultati della prima giornata del Trofeo dei Violini

Inizia il secondo giorno del Trofeo dei Violini con i quarti di finale. Langmann e Bukala tra i protagonisti della prima giornata sui campi della Baldesio

Il Trofeo dei violini in corso a Cremona
Il Trofeo dei Violini è entrato nel vivo con il primo turno del tabellone principale maschile dell’UNIQLO Wheelchair Tennis Tour in corso a Cremona sui campi di Baldesio e Bissolati. Nella prima giornata in campo le teste di serie, con il numero uno Nico Langmann che ha superato Lhaj Boukartacha 6-3 7-6(5), mentre Jakub Dominik Bukala, seconda testa di serie, ha avuto la meglio su Marco Pincella in tre set 3-6 6-2 6-3

Avanzano anche Maximilian Taucher [3] e Timothee Da Costa Santos [4], in un tabellone che ha già definito gli accoppiamenti dei quarti di finale.

La seconda giornata prevede proprio i quarti di finale, con in palio i posti per le semifinali, mentre prosegue il programma con i match dei tabelloni di doppio e degli altri draw del torneo.

Si parte alle 9.00 sui campi della Baldesio e Bissolati. Tra i match in programma Martin Legner contro Jakub Dominik Bukala [2], Olivier Langlois contro Luca Arca e, non prima delle 11.00, la sfida tra la testa di serie numero uno Nico Langmann e Gustavo Carneiro Silva, oltre al confronto tra Maximilian Taucher [3] e Ruben Harris

Spazio anche al tabellone consolation e, nel pomeriggio (non prima delle 15.00 e dopo il necessario riposo), alle semifinali del doppio maschile, con quattro incontri che definiranno le coppie finaliste.

© Riproduzione riservata
