Tg Sport – 20/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter, trasferta chiave a Lecce tra squalifiche e infortuni dopo il ko col Bodo
– Europa League: Brann-Bologna 0-1, lampo di Castro
– Fiorentina, il 3-0 allo Jagiellonia vale una mezza ipoteca sugli ottavi di Conference League
– ATP 500 Doha, Sinner eliminato da Mensik nei quarti, niente sfida con Alcaraz
– Formula 1, Domenicali rassicura sul nuovo regolamento dopo i test in Bahrain
– Brasile, Ancelotti pronto a rinnovare fino al Mondiale 2030
– Scherma, un buon momento per la Federazione Italiana
