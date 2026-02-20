Ultime News

20 Feb 2026 Infermiere di famiglia: accordo Comune-Asst per lo studio al Boschetto
20 Feb 2026 Polveri bagnate per la Cremo e ora c'è una Roma con la miglior difesa della Serie A
20 Feb 2026 Autotecnica Motori e McLaren Racing: il V6 biturbo della Hypercar nasce a Casalmaggiore
19 Feb 2026 Verso gli 80 anni della Repubblica: il Giudice Di Bella nel seminario della Prefettura
19 Feb 2026 Passerella sull’Adda, Mariani: "Ora nuovo progetto con garanzie di sicurezza"
Nazionali

Trump chiede al Pentagono di pubblicare tutti i file su ricerca di vita extraterrestre e Ufo

(Adnkronos) – Dopo il rimprovero a Barack Obama, Donald Trump ha chiesto al Pentagono di pubblicare tutti i documenti sulla ricerca di vita extraterrestre e sugli Ufo “sulla base dell’incredibile interesse emerso”.  

In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato di aver chiesto al segretario della Difesa e ad altri esponenti dell’Amministrazione di “iniziare il processo per individuare e pubblicare i file del Governo relativi alla vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (Uap) e oggetti volanti non identificati (Ufo)”.  

Nei giorni scorsi, un commento di Obama sulle forme di vita aliena, in un podcast di Brian Tyler, era diventato virale. Alla domanda se gli alieni fossero reali, l’ex Presidente americano aveva risposto positivamente: “sono reali, ma non ne ho mai visto uno. E non sono tenuti nell’Area 51 (sito militare nel Nevada, ndr). Non c’è una struttura segreta a meno che non vi sia un’enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti”, aveva detto. Trump aveva in un primo momento accusato Obama di aver declassificato materiale secretato.  

 

