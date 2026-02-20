Usa, Corte Suprema boccia i dazi di Trump. Il presidente: “Una vergogna, ho piano di riserva”

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump ha violato la legge federale imponendo in modo unilaterale dazi globali. E’ quanto ha stabilito l’attesissima sentenza della Corte Suprema Usa che è passata con i voti favorevoli di sei giudici supremi e quelli contrari di tre. A votare contro sono stati i conservatori Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh.

La Commissione Europea, dice il vice portavoce capo dell’esecutivo Ue, Olof Gill, “prende atto della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti: la stiamo analizzando attentamente. Rimaniamo in stretto contatto con l’Amministrazione statunitense per ottenere chiarezza sulle misure che intende adottare in risposta a questa sentenza”.

Per l’Ue, “le aziende su entrambe le sponde dell’Atlantico dipendono dalla stabilità e dalla prevedibilità delle relazioni commerciali. Pertanto, continuiamo a sostenere tariffe doganali basse e a impegnarci per ridurle”.