Ultime News

21 Feb 2026 Incontro con l'autore alla media Virgilio: ospite, lo scrittore Andrea Garini
21 Feb 2026 Un aiuto all'orientamento: a Soresina il Centro per l'Impiego lancia "Start Lab"
21 Feb 2026 Cremonese, Baschirotto a rischio: le possibili scelte del tecnico Nicola
21 Feb 2026 Nordio a Casalmaggiore: "I perché della riforma. Mattarella? ha ragione"
20 Feb 2026 Crollo passerella sull'Adda, la Procura di Lodi apre un fascicolo
Nazionali

C’è Posta per Te, stasera 21 febbraio: le anticipazioni della nuova puntata

(Adnkronos) –
Stasera, sabato 21 febbraio, torna ‘C’è Posta per Te’. Maria De Filippi conduce il nuovo appuntamento in prima serata del people show di Canale 5. 

Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, cerca di superare le incomprensioni e arrivare a un lieto fine. 

