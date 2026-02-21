Cremonese, Baschirotto a rischio: le possibili scelte del tecnico Nicola

Davide Nicola sta preparando la difficile trasferta di Roma e, ancora una volta, potrebbe dover ridisegnare la sua squadra a causa degli infortuni, che non stanno dando tregua ai grigiorossi.

In difesa è in dubbio Baschirotto, che finora non ha mai saltato nemmeno un minuto in campionato. Se l’ex Lecce non fosse in grado di prendere parte al match contro i giallorossi allenati da Gasperini, potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Folino, accanto a Luperto e Terracciano nel reparto arretrato. Bianchetti, infatti, potrebbe tornare disponibile, ma non è ancora al top della condizione e Ceccherini dovrebbe essere di nuovo assente. In porta contro la Roma ci sarà Audero, protagonista di parate decisive contro il Genoa.

Per quanto riguarda le corsie esterne, mentre a sinistra Pezzella dovrebbe essere sicuro del posto, sulla destra si va di nuovo verso il ballottaggio tra Barbieri e Zerbin, con il primo leggermente favorito.

A centrocampo dovrebbe tornare a disposizione Bondo, ma difficilmente scenderà in campo dal primo minuto, così come Vandeputte, tornato a disposizione contro il Genoa, ma rimasto in panchina per tutta la gara. I titolari nel reparto nevralgico del campo dovrebbero essere Thorsby, Grassi e Maleh. Ma esiste anche la possibilità che Payero possa partire titolare al posto di Grassi, con conseguente spostamento di Maleh davanti alla difesa.

Infine, nel reparto d’attacco al momento l’unico sicuro del posto dal primo minuto sembra Djuric, che ha avuto un impatto molto positivo con il suo arrivo dal Parma durante il mercato invernale. Al fianco della punta bosniaca ci sarà uno tra Vardy e Bonazzoli. Nicola potrebbe anche concedere un po’ di riposo al campione inglese, apparso in calo nelle ultime uscite.

© Riproduzione riservata