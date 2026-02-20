Polveri bagnate per la Cremo e ora c'è una Roma con la miglior difesa della Serie A

Dopo lo scontro diretto in chiave salvezza contro il Genoa, per la Cremonese sono in arrivo due sfide sulla carta proibitive, contro due big della Serie A come Roma e Milan. Domenica prossima alle ore 20:45 è in programma il match contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

I giallorossi sono quarti in classifica, in piena zona Champions League, e vantano la difesa meno battuta di tutto il campionato. Sono infatti solamente 16 le reti incassate dalla Roma in queste prime 25 giornate. Un dato che rappresenta una grossa insidia per una Cremonese che fatica molto a segnare (sono soltanto 3 i gol realizzati dai grigiorossi negli ultimi 11 turni).

Non solo, oltre alla difesa, un altro punto di forza della Roma sono le partite tra le mura amiche. Allo stadio Olimpico i giallorossi hanno giocato finora 12 gare di Serie A, con un bilancio di 8 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte soltanto, per una media casalinga di 2,08 punti a partita.

L’uomo del momento in casa Roma è sicuramente l’attaccante olandese Donyell Malen, arrivato in prestito dall’Aston Villa durante il mercato di gennaio, che in 5 partite di campionato ha già segnato 5 gol. Un terminale offensivo che fa paura, per una squadra che grazie a mister Gasperini può già contare su un ottimo impianto di gioco.

Nel match d’andata, disputato allo stadio Zini lo scorso 23 novembre, fu la Roma a prevalere sui grigiorossi con il punteggio di 3-1. Dopo il gol di Soulé nel primo tempo, nella ripresa andarono a segno anche Ferguson e Wesley, mentre Folino in pieno recupero riuscì a siglare la rete della bandiera.

Il tecnico grigiorosso Davide Nicola vanta 13 precedenti contro la Roma, con un bilancio di 3 vittorie, un pareggio e 9 sconfitte. Sono invece 12 gli incroci tra l’attuale allenatore della Cremonese e Gian Piero Gasperini, con un bilancio di 8 successi dell’ex mister dell’Atalanta e 4 pareggi. Nicola non è mai riuscito a battere Gasperini.

© Riproduzione riservata