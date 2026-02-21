Ultime News

20 Feb 2026 Crollo passerella sull'Adda, la Procura di Lodi apre un fascicolo
20 Feb 2026 Non sopporta i suoi cani e lo colpisce con la stecca da biliardo: gip ordina imputazione
20 Feb 2026 Pestaggio al Juliette: ex buttafuori condannati. Ex gestore colpevole di favoreggiamento
20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
Nazionali

Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

(Adnkronos) – L’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato nominato professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla Difesa del King’s College di Londra. Ad annunciarlo su Linkedin è lo stesso Rappresentante Speciale dell’Ue per il Golfo, Luigi Di Maio. “Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche”, sottolinea Di Maio nel post. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...