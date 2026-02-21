Ultime News

Scuola e Università

Scuola, ultimo giorno per scegliere l’istituto per il prossimo anno

Fino a questa sera alle 20 le famiglie che non lo hanno ancora fatto potranno ancora scegliere l’istituto per i figli che frequenteranno la prima classe

Oggi, sabato 21 febbraio, è l’ultimo giorno utile per le iscrizioni a scuola per il prossimo anno. Inizialmente l’ultimo giorno per le iscrizioni doveva essere il 14 febbraio, poi il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha concesso una settimana in più: si chiude dunque questa sera alle ore 20. Le famiglie che non lo hanno ancora fatto potranno ancora scegliere l’istituto per i figli che nell’anno scolastico 2026/27 frequenteranno la prima classe. Il termine del 21 febbraio vale per tutti i gradi di istruzione.

Le modalità di iscrizione sono le stesse in vigore dal 13 gennaio, cioè da quando si è aperta la finestra per le iscrizioni online. Dopo aver effettuato il riconoscimento online tramite Spid, Cie, Cns o Eidas, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà collegarsi alla piattaforma Unica del ministero dell’Istruzione e scegliere l’istituto (o gli istituti visto che è possibile indicare fino a tre preferenze) per i propri figli.

