Cronaca

Aggressione con il bastone alla fermata dell'autobus di Vescovato, due feriti

di Laura Bosio

In piazza Roma, un uomo di 45 anni è stato aggredito con un bastone, mentre tentava di prendere l'autobus. Intervento immediato dei Carabinieri e del 118

Immediato l'intervento dei Carabinieri
Momenti di tensione a Vescovato nel tardo pomeriggio di sabato, quando un uomo di 45 anni è stato preso a bastonate, in piazza Roma.

Mancavano una manciata di minuti alle 17.30 e il 45enne, di nazionalità indiana, era in attesa alla fermata dell’autobus, quando una vettura si è avvicinata. Ne è sceso un altro uomo, suo connazionale, con un bastone, e lo ha colpito alla testa, ripetutamente.

Un altro uomo, di 54 anni, si è avvicinato per dividerli, ed è stato colpito a sua volta, sul braccio.

I due feriti sono stati soccorsi dagli operatori del 118, che dopo averli medicati sul posto li hanno accompagnati al pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze.

Rapidissimo anche l’intervento dei Carabinieri, che hanno identificato le persone coinvolte. Dietro l’aggressione vi sarebbero delle questioni pregresse tra i due.

