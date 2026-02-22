Ultime News

22 Feb 2026 Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?
22 Feb 2026 Avis Comunale di Cremona, assemblea annuale dei soci tra borse di studio e benemerenze
22 Feb 2026 Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne
22 Feb 2026 Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro
22 Feb 2026 Ambizioni alte e sfide impegnative in arrivo per la Vanoli alla ripresa del campionato
Alisson Santos segna, arbitro annulla: cos’è successo in Atalanta-Napoli

Gol annullato al Napoli con Alisson Santos. Oggi, domenica 22 febbraio, i partenopei sfidano l’Atalanta a Bergamo nella trasferta valida per la 26esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da decisioni arbitrali. Durante il primo tempo della New Balance Arena, pochi minuti dopo la rete di Beukema che ha sbloccato il match, è stato annullato il raddoppio partenopeo di Alisson Santos, arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona. 

Succede tutto al 22′. Elmas lancia in profondità il brasiliano, che solo davanti a Carnesecchi lo salta e mette in porta il pallone, ma l’arbitro Chiffi annulla tutto per fuorigioco. Pochi dubbi sulla decisione, con le immagini che mostrano come l’esterno di Conte sia partito ampiamente oltre l’ultimo difensore bergamasco. 

 

