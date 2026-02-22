Nuovo appuntamento della rassegna Culture in Dialogo, nata dalla collaborazione fra i cittadini di origine straniera e il Comune di Cremona insieme al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, con il cofinanziamento di Fondazione Stauffer.

La quarta edizione ha preso il via a novembre nel Museo di Storia Naturale e ora ha fatto tappa al Museo Archeologico San Lorenzo, con visite guidate sabato pomeriggio curate da guide d’eccezione: persone di origine straniera che mettono in relazione il proprio vissuto con le opere presenti negli spazi espositivi. È un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della diversità culturale.

I Musei Civici diventano così spazi vivi di incontro e di scambio, ospitando un dialogo fra il patrimonio artistico cremonese e il patrimonio immateriale presente nei ricordi di ciascuno; storie, musiche, esperienze, che riaffiorano e appaiono in apposite tavole informative.

I prossimi incontri, ad ingresso gratuito, si terranno sabato 28 marzo al Museo Civico Ala Ponzone e sabato 23 maggio al Museo della civiltà contadina Il Cambonino Vecchio.

