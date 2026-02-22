Ultime News

Politica

Fare Nuova Cremona Attiva, eletto il nuovo direttivo

di Laura Bosio

Nell'assemblea di Fare Nuova Cremona Attiva, 11 membri sono stati eletti nel Direttivo. Approvato un programma strategico per il triennio a venire

Un momento dell'assemblea
Si è svolta l’assemblea per il rinnovo del Direttivo di Fare Nuova Cremona Attiva, che sarà in carica per il triennio 2026 – 2028. Sono 11 i candidati che entrano nel nuovo Direttivo: Paolo La Sala (35 voti), ⁠Francesco Codazzi (31 voti), Barbara  ⁠Manfredini (26 voti), Enrico ⁠Manfredini (23 voti), Maurizio ⁠Manzi (21 voti), Cinzia ⁠Marenzi (19 voti), Riccardo ⁠Merli (13 voti), Marialuisa ⁠Rocca (13 voti), Roberta ⁠Zuccoli (13 voti), Massimo ⁠Bessi (12 voti), Giulio ⁠Villa (12 voti).

Prima della votazione, durante l’assemblea, è stata presentata per l’approvazione una bozza di documento programmatico che traccia le linee guida strategiche per l’attività del prossimo triennio dell’associazione.

È seguito un vivace e partecipato dibattito per integrare e sottolineare alcuni punti essenziali. Il documento programmatico è stato condiviso da tutti e approvato.

Il nuovo direttivo si riunirà nei prossimi giorni, in una data da stabilire, per l’elezione del nuovo presidente.

