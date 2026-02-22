Fare Nuova Cremona Attiva, eletto il nuovo direttivo

Si è svolta l’assemblea per il rinnovo del Direttivo di Fare Nuova Cremona Attiva, che sarà in carica per il triennio 2026 – 2028. Sono 11 i candidati che entrano nel nuovo Direttivo: Paolo La Sala (35 voti), ⁠Francesco Codazzi (31 voti), Barbara ⁠Manfredini (26 voti), Enrico ⁠Manfredini (23 voti), Maurizio ⁠Manzi (21 voti), Cinzia ⁠Marenzi (19 voti), Riccardo ⁠Merli (13 voti), Marialuisa ⁠Rocca (13 voti), Roberta ⁠Zuccoli (13 voti), Massimo ⁠Bessi (12 voti), Giulio ⁠Villa (12 voti).

Prima della votazione, durante l’assemblea, è stata presentata per l’approvazione una bozza di documento programmatico che traccia le linee guida strategiche per l’attività del prossimo triennio dell’associazione.

È seguito un vivace e partecipato dibattito per integrare e sottolineare alcuni punti essenziali. Il documento programmatico è stato condiviso da tutti e approvato.

Il nuovo direttivo si riunirà nei prossimi giorni, in una data da stabilire, per l’elezione del nuovo presidente.

