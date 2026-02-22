Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne

È al contempo un mezzo di trasporto, un’attività sportiva, uno strumento di svago, poi nell’autonomia che crea diventa persino simbolo di emancipazione: è la bicicletta, protagonista del progetto “Io Pedalo” promosso a Cremona da Cooperativa Cosper in collaborazione con il settore Politiche Educative del Comune, Legambiente, Fiab e sostenuto da Regione Lombardia.

Si tratta di un corso gratuito di bicicletta, per imparare da zero o riprendere confidenza con le due ruote, rivolto alle donne di diverse età che insieme a due operatori riusciranno cosi a fare movimento e anche sentirsi libere.

La Gare des Gars mette a disposizione le biciclette più idonee per iniziare, dalle city bike di varie misure alle balance bike da adulti; il corso affronterà non soltanto la pratica ma anche la teoria relativa all’ambito urbano, oltre alla manutenzione del mezzo.

Due i turni previsti, il primo dal 3 marzo e il secondo dall’8 aprile, entrambi da cinque lezioni ciascuna in programma la mattina al Parco al Po. Informazioni e iscrizioni sono disponibili alla Ciclofficina di via Dante.

