Partito socialista, il 25 febbraio aperitivo per il tesseramento

Il percorso di rinnovamento del Partito Socialista Italiano approda sul territorio. Dopo il lancio nazionale della piattaforma “Avanti per l’Italia” da parte del segretario Enzo Maraio, la sezione locale “Mario Coppetti” e la Federazione Provinciale del Psi di Cremona invitano iscritti, simpatizzanti e cittadini a un momento di confronto e convivialità.

L’appuntamento è per il giorno mercoledì 25 febbraio alle ore 18 presso La Trattoria Risorgimento di Nello Milone, in Corso Mazzini, 66 per un aperitivo dedicato al tesseramento 2026.

L’evento vedrà la partecipazione di Lorenzo Cinquepalmi, Segretario Regionale del Psi Lombardia, che illustrerà le linee guida del progetto. La nuova tessera 2026 non è solo un atto di adesione formale, ma “il simbolo di una proposta politica che vuole unire il riformismo socialista, il cattolicesimo democratico e l’associazionismo civico” sottolineano gli organizzatori”.

“Vogliamo che il tesseramento sia un momento di apertura. Con la presenza di Cinquepalmi, ribadiamo la centralità di Cremona nel progetto nazionale: offriamo uno spazio di partecipazione per raccogliere idee su lavoro, giovani e diritti, costruendo un’alternativa seria, europeista e innovatrice”.

© Riproduzione riservata