22 Feb 2026 Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?
22 Feb 2026 Avis Comunale di Cremona, assemblea annuale dei soci tra borse di studio e benemerenze
22 Feb 2026 Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne
22 Feb 2026 Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro
22 Feb 2026 Ambizioni alte e sfide impegnative in arrivo per la Vanoli alla ripresa del campionato
Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 – Diretta

(Adnkronos) – Big match nella 26esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, l’Atalanta ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – nella sfida di campionato della New Balance Arena di Bergamo. La Dea è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund, nell’andata dei playoff, mentre nell’ultima giornata di Serie A ha vinto a Roma contro la Lazio per 2-0. Il Napoli invece ha pareggiato 2-2 con la Roma al Maradona. 

Nella prossima giornata di Serie A, l’Atalanta volerà a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo, mentre il Napoli volerà a Verona. 

