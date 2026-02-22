Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?

Tra reel, post e storie, piattaforme come Instagram, Tik Tok, X e Twitch il mondo dei social è oggi una giungla multimediale, dove si può trovare tutto e il contrario di tutto.

Un mondo virtuale che, in pochi anni, ha preso piede e conquistato un’ampissima fetta di popolazione.

Tanti i pro, come anche i rischi che si nascondono dietro faccine colorate e algoritmi studiati ad hoc per farti rimanere incollato allo schermo. Rischi che aumentano per i ragazzi, ancora in fase di crescita.

A tal proposito, lo scorso novembre l’Unione Europea ha chiesto il divieto di utilizzo agli under16; recentemente la stessa norma è stata approvata in Australia, mentre in Germania è stato presentato un disegno di legge sul tema. E in Italia? Qui la discussione è in corso, tra esperti, politici e società civile.

Un tema, come spesso accade, dalle mille sfaccettature, dove al posto del bianco e del nero c’è un’intera gamma di grigi, con tanti spunti di riflessione anche per i non giovanissimi.

I ragazzi cosa ne pensano? Molti si dicono favorevoli, seppur con qualche distinguo; ecco cosa ci hanno raccontato.

© Riproduzione riservata