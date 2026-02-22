Ultime News

22 Feb 2026 Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?
22 Feb 2026 Avis Comunale di Cremona, assemblea annuale dei soci tra borse di studio e benemerenze
22 Feb 2026 Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne
22 Feb 2026 Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro
22 Feb 2026 Ambizioni alte e sfide impegnative in arrivo per la Vanoli alla ripresa del campionato
Cronaca

Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?

di Andrea Colla

La discussione è in corso in diverse zone d'Europa, Italia inclusa. Un tema dalle mille sfaccettature, tra rischi e opportunità

Stop ai social agli under16: il commento di ragazzi e adulti cremonesi nel servizio di Andrea Colla
Fill-1

Tra reel, post e storie, piattaforme come Instagram, Tik Tok, X e Twitch il mondo dei social è oggi una giungla multimediale, dove si può trovare tutto e il contrario di tutto.

Un mondo virtuale che, in pochi anni, ha preso piede e conquistato un’ampissima fetta di popolazione.
Tanti i pro, come anche i rischi che si nascondono dietro faccine colorate e algoritmi studiati ad hoc per farti rimanere incollato allo schermo. Rischi che aumentano per i ragazzi, ancora in fase di crescita.

A tal proposito, lo scorso novembre l’Unione Europea ha chiesto il divieto di utilizzo agli under16; recentemente la stessa norma è stata approvata in Australia, mentre in Germania è stato presentato un disegno di legge sul tema. E in Italia? Qui la discussione è in corso, tra esperti, politici e società civile.

Un tema, come spesso accade, dalle mille sfaccettature, dove al posto del bianco e del nero c’è un’intera gamma di grigi, con tanti spunti di riflessione anche per i non giovanissimi.
I ragazzi cosa ne pensano? Molti si dicono favorevoli, seppur con qualche distinguo; ecco cosa ci hanno raccontato.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...