Ultime News

22 Feb 2026 Social network, stop sotto i 16 anni: cosa ne pensano i ragazzi?
22 Feb 2026 Avis Comunale di Cremona, assemblea annuale dei soci tra borse di studio e benemerenze
22 Feb 2026 Io Pedalo, da marzo a Cremona il corso gratuito di bicicletta per le donne
22 Feb 2026 Smartphone e minori, istruzioni per l'uso: incontro oggi pomeriggio a Sospiro
22 Feb 2026 Ambizioni alte e sfide impegnative in arrivo per la Vanoli alla ripresa del campionato
Nazionali

Val d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da valanga

(Adnkronos) – È terminato da poco l’intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulle pendici della Becca di Nana a 3000 metri di quota in Val d’Ayas, per il recupero del corpo senza vita di uno scialpinista travolto da una valanga: la ricerca è stata avviata in seguito alla segnalazione di mancato rientro.  

Il sorvolo sulla zona dell’escursione ha evidenziato il distacco della valanga, mentre a terra hanno operato i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e i militari della Guardia di Finanza, con lo scialpinista che è stato individuato e recuperato. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. 

