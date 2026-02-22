Verso Roma-Cremonese: 390 cuori grigiorossi nel settore ospiti

Si avvicina una sfida di prestigio, in una splendida cornice come quella dell’Olimpico. Alle 20:45 scende in campo la Cremonese, in trasferta contro la Roma, nella sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A.

I ragazzi di Nicola, per il difficile impegno contro i giallorossi, potranno contare anche sul supporto dei propri tifosi. Saranno infatti 390 i grigiorossi che occuperanno il settore ospiti dell’Olimpico per spingere la Cremonese verso un’impresa.

Sul campo invece il tecnico piemontese dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti della rosa. L’assenza più pesante è quella di Baschirotto, che si aggiunge a Floriani Mussolini, Collocolo e Moumbagna. Recuperati last minute Bianchetti, Ceccherini, Faye e Bondo. Non al meglio Pezzella, da valutare il minutaggio di Vandeputte e Payero.

Dall’altra parte anche Gasperini perde giocatori importanti in vista del match delle 20:45. Out Dybala e Soulè, oltre a El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson.

