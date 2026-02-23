A infraROSSI Anna Garavelli, mamma e imprenditrice: "Quanta voglia di vita dopo la malattia"

infraROSSI ospita Anna Garavelli, mamma e imprenditrice, che per il ciclo “Click – il momento in cui la mia vita è cambiata” si apre e racconta la sua toccante esperienza con la malattia. Una intervista a cuore aperto nel podcast di CR1 curato e condotto da Giovanni Rossi, in onda il lunedì sera alle 20:30 sul canale 19 e disponibile sulle principali piattaforme digitali (qui tutti i link per vedere e ascoltare gli episodi completi).

Ad Anna Garavelli, che con la sorella gemella Rita produce la terra rossa dei campi da tennis, è stato diagnosticato all’età di 28 anni un linfoma di Hodgkin: “Ero all’apice della mia gioia, non ero nemmeno mai stata ammalata prima. Allo stadio in cui mi è stato diagnosticato, molto avanzato, questo linfoma prevedeva soltanto una cura sperimentale. Era una situazione molto grave e con sintomi assurdi, come pruriti e sudorazioni notturne”. Dopo la malattia, la guarigione e la gioia di tornare a vivere: “La guarigione ti dà una carica pazzesca: io non volevo più nemmeno dormire per quante cose avessi voglia di fare”.

Durante la chiacchierata, affrontata con l’entusiasmo e il sorriso che la contraddistinguono, spazio anche a racconti della sua vita di mamma e imprenditrice: i metodi per incasellare impegni tra lavoro e vita privata, il rapporto con la sorella, i fenicotteri rosa, le realtà del territorio per le quali mette a disposizione il suo tempo.

Dopo questa puntata, infraROSSI tornerà in onda a primavera inoltrata. Dal prossimo lunedì e per dieci settimane, infatti, nella stessa collocazione troverà spazio un’altra produzione, dedicata al mondo universitario. Restate sintonizzati su CR1 per tutte le novità.

© Riproduzione riservata