Auto, a Cremona la svolta ecologica quasi la metà sono Euro 6 e cresce l'elettrico
L'Istat fotografa Cremona: aumento dei veicoli pro capite e modernizzazione del parco auto verso la sostenibilità ambientale
Una città in transizione, con un aumento costante della motorizzazione accompagnato da un miglioramento qualitativo in termini di emissioni e sostenibilità: questa la fotografia del territorio cremonese scattata dall’Istat, da cui emerge una crescita del numero di veicoli per abitante: le auto sono passate dalle 658 del 2022) alle 676 del 2024.
Emerge anche, come auspicabile, la modernizzazione del parco circolante: nel 2024 quasi la metà delle vetture è euro 6 (48,2%). Altre 34,4% sono Euro 4 es Euro 5, mentre Euro 3 o inferiore restano solo il 16,5%.
Andanto a vedere il tipo di alimentazione delle vetture in circolazione, emerge una rapida crescita dei mezzi a basse emissioni, seppure i combustibili tradizionali siano ancora prevalenti. Dunque se il 47,3% delle auto va a benzina e il 34,9% a gasolio,sievidenziacomesianoincrescitaleauto Ibride/Elettriche, passata dalle 13,6% del 2022 alle 17,9% del 2024.
Le Focus Ibride sono passate da 58,9 ogni 1.000 auto (2022) a 100 ogni 1.000 auto (2024), con una crescita del 70%. Le Focus Elettriche, sebbene ancora di nicchia, sono cresciute del 45% in due anni, arrivando a 8 veicoli ogni 1.000 autovetture. A fronte di questo, cala l’indice di Potenziale Inquinante: da 121,7 del 2019 a 99,3 del 2024.