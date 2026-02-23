Ultime News

23 Feb 2026 Al "Bontà" ultimo giorno: tra olio pugliese e culatello, abbiamo incontrato gli espositori
23 Feb 2026 Travolto da un treno, muore 44enne: ritardi e disagi anche per i pendolari cremonesi
23 Feb 2026 Vescovato, l'ufficio postale riapre tra ammodernamenti e novità
23 Feb 2026 Rivolta D'Adda, Andrea Vergani si candida sindaco: "Nuova energia per il futuro"
23 Feb 2026 A infraROSSI Anna Garavelli, mamma e imprenditrice: "Quanta voglia di vita dopo la malattia"
Nazionali

Cagliari, bimbo di 4 anni muore soffocato da un boccone

(Adnkronos) – Tragedia nel Cagliaritano: un bambino di 4 anni è morto soffocato da un boccone. Il piccolo stava cenando assieme ai genitori nella loro casa di Sestu, alle porte del capoluogo sardo, quando ha avuto problemi con un boccone. I genitori, seguendo i consigli al telefono degli operatori del 118, hanno provato le manovre di disostruzione.  

Quando è arrivata l’ambulanza il piccolo era in arresto cardiaco e i tentativi di rianimazione sono andati avanti per più di mezz’ora. Per il bambino non c’è stato niente da fare. 

