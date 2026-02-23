Cicchetti (UniCatt): “In Ssn competenze cruciali per evoluzione digitale”

(Adnkronos) – “In questi ultimi anni abbiamo investito risorse per la trasformazione digitale del Servizio sanitario nazionale e il tema delle competenze è cruciale. Tali stanziamenti sono ormai nella fase finale con la chiusura dei progetti Pnrr: la piattaforma nazionale di telemedicina, l’ecosistema dei dati sanitari con il fascicolo sanitario elettronico e la piattaforma di intelligenza artificiale, che è già in fase di sperimentazione con oltre 1.500 medici di famiglia”. Lo ha detto Americo Cicchetti, professore di Organizzazione aziendale all’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, oggi nella Capitale alla presentazione del progetto formativo ‘Il futuro della cura’, rivolto ai professionisti sanitari con l’obiettivo di ridefinire il rapporto tra professionisti sanitari, intelligenza artificiale e sanità digitale.

“Ora arriva la vera sfida – sottolinea Cicchetti – perché la trasformazione digitale, se è non accompagnata da un cambiamento organizzativo, non riesce” a rendere al meglio. “Questo vuol dire agire sui professionisti, dando competenze di natura tecnica e digitale”. Inoltre, prosegue, “deve cambiare il percorso di cura, quindi” devono essere adeguate “le competenze di natura organizzativa, la conoscenza dei contesti e dei modelli e, infine, anche le competenze di natura gestionale, manageriale che accompagneranno tutto questo percorso”. Vanno quindi prese in considerazione “competenze di tipo tecnico, comportamentale, relazionale, manageriale e doti di leadership, sicuramente nuove rispetto a quelle del passato”.