23 Feb 2026 Nuovo ingresso in Consiglio Comunale: a Barcellari subentrata Stella Bellini
23 Feb 2026 Addio al professor Albino Lanciani, docente dell'Anguissola: il saluto di amici e colleghi
23 Feb 2026 Olimpiadi: medaglia d'oro per il cibo Made in Italy, a firma di Elisabetta Salvadori
23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
Crans-Montana, il video choc: l’attimo esatto in cui divampa l’incendio

(Adnkronos) – Spunta un nuovo video sul tragico rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il filmato, che riprende il momento esatto in cui scoppia l’incendio nel ‘Le Constellation’, fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell’inchiesta, condotta dalla procura di Sion. Nei 18 secondi di immagini si vede Cyane Panine, la cameriera con il casco poi deceduta nell’incendio, che, sulle spalle di un collega, porta le due bottiglie di champagne con le candele scintillanti accese.  

Quando la 24enne alza il braccio destro, si vede chiaramente il pannello fonoassorbente prendere fuoco, senza che nessuno se ne accorga. 

