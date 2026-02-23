Gli incontri della "Dante Alighieri": focus sulla figura di San Francesco

Il Comitato di Cremona della Società Dante Alighieri promuove una serie di incontri, da qui fino alla fine dell’anno, dedicati alla figura di San Francesco, nell’ottavo centenario della sua morte. L’obiettivo sarà quello di incontrare la figura di Francesco, non tanto dal punto di vista religioso, bensì da quello culturale e letterario.

Il Cantico delle creature di fatto si colloca all’origine della poesia italiana e della nostra letteratura. “Sulle ali del racconto: il transito di Francesco, fra testi e immagini” è il titolo del primo incontro, tenuto dalla professoressa Adelaide Ricci, dell’Università di Pavia.

L’appuntamento è in programma per giovedì 26 febbraio alle ore 16.30 in Sala Virginia Carini Dainotti, presso la Biblioteca Statale via Ugolani Dati 4.

“Il transito di Francesco visto attraverso un percorso tra le fonti francescane (testi e immagini)”, scrive Daniele Rescaglio, presidente del Comitato, “andando a scoprire come la morte del Santo sia legata alla lode delle allodole e, più ampiamente, come altri passaggi nodali della sua vita siano segnati da un rapporto privilegiato con le creature alate. Un tema certamente affascinante, che cade nei giorni in cui ad Assisi viene esposto il corpo del Santo”.

