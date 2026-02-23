Rivolta D'Adda, Andrea Vergani si candida sindaco: "Nuova energia per il futuro"

Dopo quello dell’ex primo cittadino Fabio Calvi, la corsa alle elezioni amministrative a Rivolta d’Adda si arricchisce di un secondo nome.

Si tratta di Andrea Vergani, 38 anni, docente e già assessore comunale proprio di Calvi, che ha annunciato la propria candidatura a sindaco alla guida della nuova lista civica “Rivolta Civica”.

“Dopo un percorso di confronto e partecipazione, annuncio ufficialmente la mia candidatura a Sindaco di Rivolta d’Adda alla guida del gruppo Rivolta Civica“, ha dichiarato Vergani, spiegando che il progetto nasce “dal desiderio di tanti cittadini di mettersi in gioco per il bene del nostro paese”.

Rivolta Civica si propone come elemento di discontinuità rispetto alle tradizionali logiche di partito, mettendo al centro partecipazione, ascolto e dialogo. “È un gruppo di persone diverse per esperienze e sensibilità, ma unite da un obiettivo comune: esserci per Rivolta e per il suo futuro”, ha sottolineato il candidato.

Attualmente docente di ruolo all’IIS Sraffa di Crema, Vergani ha maturato esperienze di insegnamento anche in diverse scuole secondarie della provincia di Milano e in un istituto superiore di Vimercate. “L’esperienza nella scuola mi ha insegnato il valore dell’ascolto, dell’impegno quotidiano e del rispetto dei percorsi di crescita di ciascuno”, ha affermato, richiamando anche il proprio impegno nel mondo associativo locale e il valore del volontariato come esempio di dedizione e umiltà.

La candidatura rappresenta per lui anche una svolta politica. “La mia candidatura segna l’inizio di una fase nuova nella mia storia amministrativa: scelgo di cambiare libro, non semplicemente di voltare pagina”, ha dichiarato. In passato Vergani ha condiviso l’esperienza con il gruppo “Rivoltiamo”, sostenendo prima Calvi e poi Nava, ricoprendo i ruoli di consigliere di maggioranza e assessore con deleghe ad ambiente, commercio e agricoltura.

“Ritengo che sia arrivato il momento di valorizzare tutto ciò che è stato compiuto nei due mandati in cui sono stato in maggioranza con Calvi, e al tempo stesso di imparare dagli errori e dalle difficoltà”, ha aggiunto, indicando la volontà di costruire “un nuovo modo di amministrare fondato su responsabilità, apertura e partecipazione”.

Un passaggio significativo è stato dedicato a Fabio Calvi, già “suo” sindaco: “Desidero ringraziare Fabio Calvi per avermi dato l’opportunità di entrare nella sua giunta. Oggi, però, sento che è arrivato il momento di intraprendere strade diverse”.

Nel progetto di Rivolta Civica un ruolo centrale sarà ricoperto anche da Marta Andreola, con cui Vergani ha condiviso l’esperienza in consiglio comunale. “Con lei ho trovato fin da subito unità di intenti, dialogo e capacità di collaborazione», ha spiegato, definendo questi elementi la base per «un nuovo modo di fare amministrazione”.

La lista punta inoltre a coinvolgere nuovi volti della vita pubblica locale, cittadini alla prima esperienza amministrativa. “Vogliamo costruire insieme ai cittadini un futuro fondato su ascolto, collaborazione e impegno condiviso, perché Rivolta merita un’amministrazione capace di guardare avanti, con coraggio e con il cuore”, ha concluso il candidato sindaco.

© Riproduzione riservata