Giovanni Sgroi si dimette da sindaco di Rivolta D'Adda

Il Sindaco di Rivolta D’Adda, Giovanni Sgroi, ha formalizzato le proprie dimissioni, dando avvio a una fase transitoria per il Comune. La decisione arriva dopo un periodo di difficoltà e complessità, che ha visto il primo cittadino rivoltano al centro di accuse di abusi sessuali nel corso della sua carriera lavorativa come gastroenterologo.

Nel comunicato redatto dalla vicesindaca Marianna Patrini e dagli amministratori di Rivolta Dinamica si sottolinea che, decorso il periodo tecnico di 20 giorni previsto dalla legge, il Consiglio Comunale decadrà e sarà gestito da un Commissario prefettizio fino all’elezione di un nuovo Sindaco, attesa tra aprile e giugno di quest’anno.

“Questa fase rappresenta un passaggio importante all’interno di un percorso amministrativo che, pur nelle difficoltà, è stato portato avanti con coerenza, impegno e rispetto nei confronti del mandato conferito dagli elettori”, afferma il comunicato.

La vicesindaca ha anche rivendicato il completamento degli obiettivi previsti dal programma amministrativo 2025, sottolineando l’importanza di “fondamenta solide” su cui la comunità potrà proseguire il proprio cammino, a prescindere dagli esiti elettorali futuri.

“Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento alla squadra che ha condiviso questo percorso: amministratori, dipendenti comunali, collaboratori e tutte le persone che hanno lavorato ogni giorno per il bene della nostra comunità”, ha aggiunto Patrini.

La vicesindaca ha concluso augurando buon lavoro a chi sarà chiamato a gestire la fase transitoria e a coloro che i rivoltani sceglieranno di dare fiducia per i prossimi cinque anni, auspicando continuità e serenità nell’azione amministrativa.

