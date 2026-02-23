Ultime News

23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
23 Feb 2026 Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare
23 Feb 2026 Morte di Davide: "Via Sesto è diventata una tangenzialina, l'incidente era nell'aria"
Nazionali

Sanremo, Katia Ricciarelli: “Mi sarei aspettata invito per ricordare Pippo Baudo”

(Adnkronos) – In un Festival di Sanremo interamente dedicato a Pippo Baudo “un invito all’Ariston ci stava, per chi come me ha passato 18 anni della sua vita insieme a lui. E sarei stata felice di ricordarlo”. Così Katia Ricciarelli, sentita dall’Adnkronos, commenta le indiscrezioni secondo le quali, nella serata inaugurale del festival, che si aprirà con un omaggio a Pippo Baudo, in platea ci saranno i figli del grande conduttore Tv, Tiziana e Alessandro, e – sempre a quanto apprende l’Adnkronos – anche l’assistente di Baudo, Dina Minna, che però non siederà in platea. 

“Un invito ci stava – prosegue Ricciarelli – non tanto come ex moglie, ma comunque come un’artista che è stata al suo fianco per tanti anni e poteva ricordarlo davvero”. Ci è rimasta male? “Onestamente me lo sarei aspettato – risponde la celebre soprano – così come mi aspettavo tante altre cose che non sono avvenute. Si vede che per loro i 18 anni di vita con Pippo sono sciocchezze che non contano. In realtà, io lo ricordo sempre con tanto affetto, perché – sottolinea – tutti abbiamo i nostri difetti, ma era un uomo e un artista grandissimo, quindi sarei stata felice di essere lì. Ma non ha importanza, non faccio più caso a tutto quello che si è detto e che si è pensato, vivo la mia vita”.  

Commentando infine la notizia degli invitati della ‘famiglia’, Katia Ricciarelli si meraviglia: “Mi sembra tutto molto strano – dice – dal momento che viene invitata la segretaria, avrebbero dovuto avere il coraggio di metterla vicino ai figli, visto che sono tutti e tre in testamento”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...