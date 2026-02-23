Torna Cremona&Bricks, la più grande manifestazione sul mondo dei mattoncini colorati

Cremona&Bricks, l’evento dedicato agli appassionati di mattoncini Lego, torna in Fiera a Cremona il 14 e 15 marzo dalle 10:00 alle 18:30 per entrambi i giorni.

Organizzato dall’Associazione Cremona Bricks in collaborazione con CremonaFiere, l’evento rappresenta un punto di riferimento nazionale per collezionisti, costruttori (Afol – Adult Fans of Lego), famiglie e bambini di tutte le età, promuovendo il gioco come strumento di creatività, apprendimento e socialità.

Cremona & Bricks propone un programma ricco di aree tematiche pensate per soddisfare tutti i gusti e livelli di interesse, con spazi dedicati al gioco, al collezionismo, alla mostra, alla formazione e all’intrattenimento.

Tra le principali aree e attrazioni: Diorama City, il più grande mai realizzato, con paesaggi mozzafiato, skyline, monumenti e scene di vita quotidiana costruiti con mattoncini; Area Mercatino, un selezionato mercatino di mattoncini per collezionisti, costruttori e appassionati; Area Architettura; Area Gioco, con spazi dedicati ai bambini, con Lego, Duplo e attività creative per tutte le età..

E poi ancora Area Ravanata: oltre 500 kg di mattoncini per creare liberamente e dare spazio alla fantasia; Vintage Village, una sezione speciale per scoprire set originali e diorami storici degli anni ’60, ’70 e ’80; Area Star Wars, spazio espositivo dedicato all’universo della celebre saga; Area Pirati, Castello e West, scenari tematici per immergersi in avventure lontane nel tempo e Area Food, punti ristoro interni e street food per una pausa golosa.

Cremona & Bricks non è solo una mostra di costruzioni: è una vera e propria esperienza di creatività, gioco e condivisione. Il progetto valorizza il ruolo dei mattoncini come strumento educativo, stimolante per la fantasia e capace di coinvolgere intere famiglie, appassionati e comunità creative.

