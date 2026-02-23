Ultime News

23 Feb 2026 Lavori alla stazione di Cremona, nuovi orari: tutte le modifiche di treni e bus
23 Feb 2026 Torna Cremona&Bricks, la più grande manifestazione sul mondo dei mattoncini colorati
23 Feb 2026 Gli incontri della "Dante Alighieri": focus sulla figura di San Francesco
23 Feb 2026 Manifattura, la Lombardia chiude il 2025 in positivo: +1,2% in un anno
23 Feb 2026 L'Intelligenza artificiale al servizio delle Pmi: a Il Bontà & Gusto Divino il corso
Nazionali

Valanga in Val di Fassa, morto il giovane travolto ieri pomeriggio

(Adnkronos) – È morto nel corso della notte il 28enne trentino che ieri pomeriggio era rimasto travolto da una valanga sul Passo Vajolet in Val di Fassa (Trento). Recuperato dopo due ore di ricerche in gravissime condizioni e in stato di ipotermia era stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara. Il giovane è stato travolto mentre ciaspolava con la compagna, rimasta illesa, e che ha così potuto dare l’allarme. Entrambi erano senza Artva, il che ha reso più complicate le ricerche da parte dei soccorritori del Soccorso alpino trentino, della Guardia di finanza, della polizia e delle unità cinofile. 

