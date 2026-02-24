Cambio di casacca per Barbara Mazzali in Regione: da FDI a Forza Italia

Scossoni in Fratelli d’Italia regionale dopo l’avvicendamento all’assessorato del Turismo tra Barbara Mazzali e Debora Massari.

“Ho sentito Barbara Mazzali qualche giorno fa – commenta il coordinatore lombardo di Fratelli d’Italia Carlo Maccari –. Abbiamo parlato di attivita’ di Consiglio e nulla mi faceva presagire un abbandono del gruppo di Fratelli d’Italia. Fuori dubbio che mi spiace, ma comprendo. Aver perso le deleghe potrebbe avere fatto venire meno la reciproca fiducia nel lavoro compiuto insieme, quindi capisco che abbia voglia di andare altrove”, ha aggiunto Maccari.

Mazzali è entrata nel gruppo di Forza Italia, come annuncia Alessandro Sorte, deputato azzurro e segretario regionale per la Lombardia. “Con il suo ingresso – prosegue – Forza Italia rafforza la propria presenza in Consiglio regionale. Alle elezioni lombarde del 2023 erano stati eletti sei

consiglieri: quello di Barbara Mazzali e’ il quinto ingresso nel gruppo, a conferma di un percorso di crescita politica e istituzionale costante”.

“Siamo felici della sua scelta: si tratta di una figura di riconosciuto consenso, che in più tornate elettorali ha dimostrato competenza, credibilita’ e

un forte radicamento sul territorio lombardo. Il suo contributo rappresenta un valore aggiunto per l’azione del gruppo e per il progetto politico di Forza Italia in Regione. Il partito continua a crescere sul territorio lombardo a ogni tornata elettorale. Nelle prossime settimane ci saranno altri ingressi. A Barbara auguro un buon lavoro”, conclude Sorte.

