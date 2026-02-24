Nazionali
Caso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzione
(Adnkronos) – E’ stato rilasciato su cauzione l’ex ministro ed ex ambasciatore britannico a Washington Peter Mandelson, arrestato lunedì con “il sospetto di cattiva condotta in un incarico pubblico” per via dei suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.
Un portavoce della polizia metropolitana ha riferito nella notte che “un uomo di 72 anni è stato rimesso in libertà sotto cauzione mentre proseguono le indagini”. In una nota, la polizia precisa di non poter fornire ulteriori informazioni “per non pregiudicare l’integrità” del procedimento nei confronti di Mandelson, che respinge ogni accusa.
Fonte www.adnkronos.com
