24 Feb 2026 Cremonese, esaurito il tesoretto: adesso non si può più sbagliare
24 Feb 2026 La santità del giovane Carlo Acutis in una mostra di 27 pannelli a san Luca
24 Feb 2026 Mantovani: la mia vicenda giudiziaria dimostra la necessità del sì al referendum
24 Feb 2026 Sostegno a eventi giovanili: dalla mozione sparisce il riferimento agli Amici di Roby
24 Feb 2026 Strade al buio a Cremona? Nel nuovo progetto led più luminosi
Caso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzione

(Adnkronos) – E’ stato rilasciato su cauzione l’ex ministro ed ex ambasciatore britannico a Washington Peter Mandelson, arrestato lunedì con “il sospetto di cattiva condotta in un incarico pubblico” per via dei suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.  

Un portavoce della polizia metropolitana ha riferito nella notte che “un uomo di 72 anni è stato rimesso in libertà sotto cauzione mentre proseguono le indagini”. In una nota, la polizia precisa di non poter fornire ulteriori informazioni “per non pregiudicare l’integrità” del procedimento nei confronti di Mandelson, che respinge ogni accusa. 

 

