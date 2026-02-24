Cr.Forma rilancia la formazione socio-sanitaria: sold out il corso sul piede diabetico

Riparte con slancio l’attività formativa in ambito socio-sanitario di Cr.Forma, che consolida il proprio ruolo di punto di riferimento per la qualificazione professionale sul territorio cremonese. Due le iniziative che segnano questo nuovo avvio: l’attivazione di un nuovo corso per Ausiliari Socio Assistenziali (ASA) e il tutto esaurito per il corso ECM dedicato alla gestione del piede diabetico.

Il nuovo corso per Ausiliario Socio Assistenziale realizzato in collaborazione con importanti realtà socio-sanitarie del territorio: la Fondazione Istituto Vismara di San Bassano e la cooperativa Emmaus che gestisce la struttura Don Mori di Stagno Lombardo sono partiti con 17 partecipanti, di cui un uomo, con un’età media di 40 anni. Significativa la componente multiculturale: 7 corsisti sono di origine straniera.

Un dato rilevante riguarda l’occupazione: 10 partecipanti lavorano già (8 presso Fondazione Vismara e 2 presso Fondazione Vezzoli), mentre gli altri sono attualmente in cerca di impiego, a testimonianza di come il percorso rappresenti sia un’opportunità di qualificazione per chi è già inserito nel settore, sia un canale concreto di accesso al lavoro.

Il percorso prevede 800 ore complessive, di cui 350 ore di tirocinio presso strutture socio-sanitarie del territorio. Le aree disciplinari trattate sono legislativa e istituzionale, psicologica e sociale, igienico-sanitaria e tecnico-operativa.

Accanto alla formazione di base, Cr.Forma consolida il proprio ruolo di provider ECM, Educazione Continua in Medicina, per la formazione specialistica. Ultimo risultato, il tutto esaurito per il corso avanzato dedicato alla gestione del piede diabetico tenuto da Fabio Granata, podologo, e da Emilio Spinelli, infermiere Wound Care Specialist.

Il corso, “ABI e Doppler CW nella gestione delle ulcere dell’arto inferiore”, si è svolto il 20 e 21 febbraio presso la sede di Cremona e ha catturato l’interesse di infermieri, podologi, fisioterapisti, tecnici ortopedici e medici del territorio. Un sold out che conferma il crescente bisogno di formazione specialistica e aggiornamento continuo nel settore sanitario, in particolare in ambiti ad alta complessità clinica.

Con queste iniziative CrForma rafforza il proprio impegno nella formazione socio-sanitaria, rispondendo concretamente ai bisogni delle strutture sociosanitarie del territorio e dei professionisti della salute. Investire nella formazione significa investire nella qualità dei servizi e nella dignità delle persone assistite.

