Domenica al Museo Archeologico: il primo marzo le guide sono gli studenti del Liceo Manin

Domenica 1° marzo gli alunni del Liceo “D. Manin” accompagneranno i visitatori del Museo Archeologico San Lorenzo alla scoperta della storia antica della città di Cremona, custodita nella chiesa sconsacrata di S. Lorenzo. L’attività si inserisce nel progetto Dalla scuola al museo: Archeologia a Cremona, un percorso di formazione e sensibilizzazione al patrimonio archeologico, attivato nell’anno scolastico 2025/2026 su iniziativa della docente Laura Scolari e rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo “D. Manin” degli indirizzi Classico e Linguistico.

Dopo aver esplorato la storia delle collezioni archeologiche cittadine ed essersi avvicinati ai metodi della ricerca archeologica, gli studenti si sono cimentati nel confronto con l’antico, studiando alcune delle principali testimonianze materiali di epoca romana rinvenute a Cremona e nel suo territorio ed esposte in museo. Domenica prossima saranno dodici gli alunni Liceo Manin che accompagneranno i visitatori al Museo Archeologico con ingresso e visita gratuiti sino ad esaurimento posti. Le visite si terranno alle 10.30, 11.30, 12.30, 14, 15 e 16 ed avranno la durata di circa un’ora.

L’obiettivo è diffondere la consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale e della sua trasmissione attraverso la partecipazione attiva. Il progetto è stato costruito in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cremona, grazie, in particolare, al supporto di Marina Volonté, conservatrice del Museo Archeologico, intervenuta anche nella formazione degli alunni insieme all’archeologa Elena Baiguera e di Laura Maiavacca dei Servizi educativi. Questo ha reso possibile la trasformazione del percorso in esperienza di formazione scuola-lavoro.

“Ringrazio la dirigente del Liceo Manin, Maria Grazia Nolli e la professoressa Laura Scolari per aver proposto e realizzato questo progetto, che valorizza il patrimonio materiale del Museo Archeologico di San Lorenzo dando voce ai materiali conservati, contribuendo così a trasmetterne l’importanza storica, artistica e culturale” commenta l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

“Ringrazio anche la dirigente del Settore Cultura, Chiara Bondioni, la conservatrice del museo, Marina Volonté, la responsabile dei Servizi educativi, Laura Maiavacca e l’archeologa Elena Baiguera per aver accolto e accompagnato con la consueta attenzione questo importante percorso che si inserisce all’interno di un ampio ventaglio di proposte che i nostri musei offrono alla cittadinanza, finalizzato allo studio, alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico. Un ringraziamento particolare va agli studenti, che hanno saputo essere protagonisti competenti di un’iniziativa che, ancora una volta, avvicina la scuola e le giovani generazioni alle istituzioni museali cittadine e, soprattutto, alla preziosa eredità culturale qui custodita”.

“Il Museo Archeologico di Cremona – aggiunge infine la conservatrice Marina Volonté – vuole da sempre essere un luogo accogliente dove conoscere, imparare e, anche, lasciarsi avvolgere dalla suggestione dell’ambiente e dei secoli di storia raccontati dagli oggetti esposti. È anche per questo che accogliamo con particolare soddisfazione l’attività degli studenti del Liceo Manin, che, guidati dalla professoressa Scolari, si mettono in gioco in favore di un patrimonio che, in questo modo, sentiranno vicino e familiare”.

