Enrico Ruggeri è morto? No, bufala social con errore di ortografia. E lui corregge…

(Adnkronos) – E’ morto Enrico Ruggeri? No, è una fake news ed è lo stesso cantante a smentire la colossale bufala che circola sul web con tanto di macroscopico errore di ortografia. “Non c’è l’ha fatta”, annuncia una pagina Facebook pubblicando la foto di Ruggeri. E’ lo stesso 68enne cantautore milanese a smentire la fake news con un commento all’insegna dell’ironia: “E con me muore anche la grammatica…”, scrive l’artista. 

