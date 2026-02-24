Il 10° Reggimento Guastatori di Cremona festeggia 100 anni: cerimonia solenne l'11 marzo
Il 10 e 11 marzo si svolgeranno eventi commemorativi per i 100 anni del Reggimento, con cerimonie e concerti, nell'aula magna del Politecnico e alla Caserma "Col di Lana"
Compie cento anni il 10° Reggimento Genio Guastatori, comandato dal Colonnello Roberto Spampanato. Fervono i preparativi per gli eventi celebrativi del Centenario del Reparto, nato nel 1926, in programma tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo. Nell’aula magna del Politecnico di Cremona andrà in scena il concerto della Fanfara dell’11° Reggimento Bersaglieri della 132ª Brigata Corazzata “Ariete”. Alla Caserma “Col di Lana”, invece, è prevista la cerimonia militare celebrativa del Centenario del Reparto.
Il Reggimento nacque a Caserta nel 1926. Nel corso del secondo conflitto mondiale mobilitò ed inviò numerosi reparti in Albania, in Africa Settentrionale e sul fronte russo. Sciolto a seguito degli eventi dell’8 settembre 1943, venne ricostituito il 1° aprile 1953 come 3° Battaglione Genio Pionieri di Corpo d’Armata a Pavia, per trasformazione della preesistente 3ª compagnia pionieri territoriale.
Il 10 ottobre 1975 l’unità ha preso il nome di 3° Battaglione Genio Pionieri “Lario” divenendo così erede della Bandiera e del motto del 10° Reggimento Genio.
Nel mese di ottobre 1993, a Cremona, venne sciolto il 3° Battaglione Genio Pionieri “Lario” e venne ricostituito il 10° Reggimento Genio Pionieri che, il 20 settembre 1996, prese la configurazione organica e il nome di 10° Reggimento Genio Guastatori.
Dal 1° settembre 2000 il Reggimento è posto sotto il comando della 132ª Brigata Corazzata “Ariete” con sede a Pordenone.