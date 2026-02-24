Strade al buio a Cremona? Nel nuovo progetto led più luminosi

Illuminazione pubblica carente: il tema è tornato ancora una volta alla ribalta in Consiglio Comunale, con l’interrogazione di Marco Olzi, capogruppo FDI, che ha segnalato i perduranti black out in varie zone della città, tra cui il cavalcavia della stazione ferroviaria, la zona di viale Po fino a piazza Cadorna, alcuni tratti di via Giuseppina, ma anche i quartieri Bagnara e Battaglione.

“Il Comune di Cremona – ha detto Olzi – ha da poco prorogato per un ulteriore anno il contratto di gestione dell’illuminazione pubblica con l’attuale concessionario, a causa dei ritardi nell’espletamento della nuova procedura di gara, con la conseguenza che i disservizi rischiano di continuare a fronte della spesa del Comune. Le numerose segnalazioni pervenute appaiono incompatibili con un corretto livello di manutenzione e gestione dell’illuminazione pubblica”

All’interrogazione ha risposto l’assessore Luca Zanacchi spiegando che “l’Amministrazione è al corrente delle criticità presenti in alcune zone della città che vengono segnalate da Edison, da AEM e anche dei cittadini. Le cause sono di vaio tipo e ci si sta già muovendo per porvi rimedio come dimostra la recente approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione e la gestione della rete di illuminazione pubblica e semaforica della città.

“I I problemi che stiamo riscontrando sono di duplice natura – ha detto Zanacchi -. Può esserci semplicemente la manutenzione ordinaria, ad esempio quella che riguarda i corpo luminoso che arriva a fine vita e su questi interventi il gestore è molto celere nella sua sostituzione, mentre altri problemi si verificano anche causa la vetustà degli impianti e quindi parliamo di quadri elettrici piuttosto che di cavi, piuttosto che porzioni della rete impiantistica che generano degli spegnimenti più massivi.

“Su questo il gestore, coordinato e controllato da AEM, interviene con delle tempistiche che sicuramente sono più lunghe. Il progetto che abbiamo approvato in Giunta e che a breve andrà a gara mira a dare la possibilità all’amministrazione di fare degli investimenti importanti di tipo straordinario su tutta l’impiantistica della città, compresi i semafori.

“Parliamo – ha continuato Zanacchi – di 14mila punti luce, parliamo di tantissime centraline e di quadri elettrici che devono essere necessariamente oggetto di investimento e di riqualificazione straordinaria”.

Per quantoriguarda la scarsa luminisità dei led, “è indubbio che il passaggio a suo tempo dalle lampade fluorescenti e tradizionali ai led ha generato un calo di lumen che non è una percezione, ma è un dato di fatto, ne siamo perfettamente consapevoli.

Nel nuovo progetto infatti abbiamo previsto un aumento di lumen, resteremo naturalmente sulla tecnologia led ma con dei corpi luminosi e delle strutture capaci di generare più luce sulla città. Questo è uno del principali obiettivi. E poi siamo intervenuti anche sui tempi di accensione e spegnimento, nel senso che da fine gennaio siamo tornati alla situazione ante 2023, quando a causa della crisi energetica fu operata la scelta di aticipare di un quarto d’ora lo spegnimento mattutino e di posticipare di altrettanto l’accensione alla sera”.

Tutto ciò per dire – conclude Zamacchi, “che si sta cercando di veramente intervenire nel minore tempo possibile laddove riusciamo e poi in prospettiva c’è appunto il progetto che dovrebbe traghettare la città fuori da questi problemi”.

