Sanremo 2026, J-Ax chi è: gli Articolo 31, il rapporto con Fedez, le minacce

(Adnkronos) –

J-Ax è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 al via il 24 febbraio. Il rapper italiano ha partecipato alla kermesse canora come concorrente in gara nel 2023 insieme agli Articolo 31 con il brano ‘Un bel viaggio’. Il suo secondo ritorno, questa volta da solista, è previsto con la canzone ‘Italia Starter Pack’.

Alessandro Aleotti è nato a Milano il 5 agosto 1972. J-Ax – nome d’arte che unisce ‘J’ come Joker, il suo villain preferito, e ‘Ax’, diminutivo di Alex – si avvicina giovanissimo all’hip hop, scrivendo testi e cimentandosi nel freestyle. Nel 1992 fonda con Vito Luca Perrini (DJ Jad) gli Articolo 31, pubblicando il primo singolo ‘Nati per rappare’. L’anno successivo esce l’album Strade di città, seguito dal successo di Messa di Vespiri (1994) e Così com’è (1996), dischi che contribuiscono a portare il rap italiano nel mainstream.

Nel 2002 il duo vira verso sonorità rap rock e punk con ‘Domani smetto’, mentre nel 2003 pubblica l’ultimo album prima dello scioglimento, Italiano medio. La separazione ufficiale arriva nel 2006, quando J-Ax e DJ Jad intraprendono carriere soliste.

Il debutto solista di J-Ax coincide con l’album ‘Di sana pianta’ (2006). E prosegue fino al 2015 con lavori che consolidano la sua cifra stilistica ironica, provocatoria e attenta ai temi sociali. Parallelamente costruisce una forte presenza televisiva, partecipando a programmi come Spit, The Voice of Italy e Amici di Maria De Filippi, diventando un volto noto anche al grande pubblico.

Nel 2016 avvia una collaborazione con Fedez: nel 2017 pubblicano insieme l’album ‘Comunisti col Rolex’, progetto che ottiene un successo commerciale significativo. Dopo la separazione artistica nel 2018, dovuta – come dichiarato da entrambi – a divergenze personali e professionali, i due si riavvicinano nel 2022, raccontando pubblicamente di aver scelto di superare le incomprensioni e ritrovare un rapporto umano.

Nel 2020 J-Ax pubblica l’album ‘ReAle’, trainato dal singolo ‘Ostia Lido’, mentre nel 2022 conduce il podcast ‘Non aprite quella podcast’, dedicato a storie tra cronaca nera e mistero.

Il 2023 segna la reunion con DJ Jad: gli Articolo 31 tornano insieme sul palco del Festival di Sanremo con ‘Un bel viaggio’, riportando all’Ariston una delle formazioni simbolo del rap italiano degli anni Novanta.

Nel 2007 ha sposato la modella americana Elaina Coker; nel 2017 è nato il loro figlio, Nicolas Aleotti, concepito tramite fecondazione assistita, esperienza che l’artista ha raccontato pubblicamente.

J-Ax è anche ambasciatore del progetto ‘Bullifuorilegge’, iniziativa contro bullismo e maltrattamenti, tema che lo tocca personalmente avendo dichiarato di averne sofferto durante l’adolescenza.

Nell’estate del 2021 J-Ax è finito al centro delle cronache per le minacce di morte ricevute da ambienti no-vax, dopo essersi espresso pubblicamente a favore. In un’intervista al Corriere della Sera aveva raccontato di ricevere messaggi intimidatori e perfino foto di proiettili. Poco tempo prima era risultato positivo al Covid-19, esperienza poi superata senza conseguenze.

Nel corso degli anni l’artista ha parlato apertamente anche del proprio passato, segnato da una dipendenza dalle droghe. Sempre al Corriere ha spiegato di aver intrapreso un percorso di cambiamento radicale, cercando nuove ‘scariche di adrenalina’ attraverso esperienze estreme condivise con la moglie, dal bungee jumping al paracadutismo. Grazie alla famiglia ha smesso completamente di bere e di fare uso di sostanze, pur dichiarando di consumare occasionalmente marijuana.

Iconico anche per la sua immagine, J-Ax è un grande appassionato di tatuaggi: ha la testa completamente tatuata e porta inciso sul corpo il nome ‘Nicolas’, dedicato al figlio.

Dopo l’esperienza come giudice nella prima edizione di The Voice of Italy, sono diventate celebri le sue frasi pungenti e motivazionali, spesso ironiche e dirette. Da quell’esperienza è nato il libro Axforismi, raccolta dei suoi pensieri e delle sue ‘perle’ diventate popolari tra fan e social network.

A ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, J-Ax ha raccontato che l’idea del brano è nata da un meme su Internet: “Ci sono tanti meme con questo tema ‘starter pack’, ovvero il ‘pacchetto base’ per appartenere a una categoria. Mi sono chiesto come sarebbe stato il ‘pacchetto base’ per essere italiano”. La novità assoluta è nella struttura del brano, il genere è infatti country.

Dice sempre il vecchio del quartiere

Con molti più anni dei denti che ha

Sto paese lo capisci da un cantiere

Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa

Meglio essere fuori che finire dentro

Tutti hanno qualcosa da nascondere

Santi in paradiso non ce n’è al momento

Più che avere fede è meglio un complice

Condividi la password

Che facciamo a metà il Wi-Fi

Canta un coro da stadio

Così sanno chi sei dovunque vai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

Dice l’uomo che mi fa la benza

Che chi guida non deve avere pietà

Sto paese è come con la precedenza

È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha

E

Meno cose sai più sarai contento

Facciamoci una botta di felicità

Qui non si protesta per lo stipendio

Solo per la pizza con l’ananas

Per pagare c’è tempo

Tanto i debiti già ce li hai

Goditi sto momento

Che quando vai mica lo sai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

E ci dicono che siamo disonesti, furbetti

Tutti dei gran figli di mammà

Di leggi sbagliate e di caffè corretti

Ma abbiamo pure dei difetti

E in effetti

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas (del gas)

Italia Starter Pack.