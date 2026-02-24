Sanremo 2026, Tommaso Paradiso chi è: esordi, rottura con i ‘The giornalisti’, dietrofront sul Festival

(Adnkronos) –

Tommaso Paradiso è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Questa è per il cantante la prima volta in gara alla kermesse canora con il brano ‘I Romantici’.

Tommaso Paradiso nasce il 25 giugno 1983 a Roma, nel quartiere Prati, da una famiglia di origini campane. Frequenta il liceo classico e si laurea in filosofia, continuando a coltivare al tempo stesso la grande passione per la musica.

La svolta per Paradiso arriva nel 2009 quando fonda il gruppo Thegiornalisti con Marco Antonio Musella e a Marco Primavera. Il gruppo debutta nel 2011 con l’album Vol. 1 ottenendo in poco tempo tanta notorietà, dando vita poi ad altri tre album: Fuoricampo (2014), Completamente Sold Out (2016) e Love (2018).

Canzone dopo canzone i Thegiornalisti acquistano sempre più successo, nel 2017 escono i singoli di successo Riccione e Pamplona con Fabri Fibra. Tommaso Paradiso collabora alla scrittura di diverse hit come L’esercito del selfie di Takagi & Ketra. Collabora con Lorenzo Fragola e Arisa, Nina Zilli, Giusy Ferreri, Noemi, Gianni Morandi e Francesca Michielin.

Nel 2018, partecipa al brano Da sola/In the Night con Elisa e Takagi & Ketra e prende viene ospitato per una sera sul palco di X Factor. L’anno successivo collabora con Franco126 al singolo Stanza singola e torna poi a collaborare con Takagi & Ketra per il singolo La Luna e la gatta con Jovanotti e Calcutta.

Nel 2019, tuttavia, si rompe qualcosa e i Thegiornalisti annunciano la fine dell’avventura del gruppo. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Paradiso aveva spiegato i motivi legati allo scioglimento del gruppo: “Il problema è nato quando tra di noi si sono intromesse altre persone, quando nei rapporti tra noi sono subentrati altri. Io ho detto che la situazione non mi sembrava sostenibile, che era sbagliato cambiare una squadra vincente, che era assurdo scombinare la traiettoria di una corsa che andava avanti a 160 all’ora e che nessuno ci poteva fermare. Invece la risposta è stata problematica, la situazione è scoppiata e io mi sono sentito nella classica situazione di non avere altra scelta e mettere per quel che mi riguardava la parola fine”.

Tommaso Paradiso intraprende così la carriera da solita, la quale inizia con la pubblicazione del singolo Non avere paura. Da lì comincia a pubblicare singoli e un suo primo live album. Il 2025 segna il grande ritorno dal vivo con un tour nei palasport in programma nella primavera 2026.

Tommaso Paradiso è legato sentimentalmente da diversi anni alla compagna Carolina Sansoni, imprenditrice e fondatrice dell’agenzia ‘Talk in Pills’ e di ‘Denoise Design’, una start-up che mescola creatività e moda.

I due si sono conosciuti nel 2017 a una partita di calcio e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia oggi vive a Roma con gli amatissimi cani Ugo e Pina, e nell’aprile del 2025 è nata la loro prima figlia, Anna.

Nel 2022 in un’intervista Tommaso paradiso aveva rivelato che non avrebbe mai accettato di gareggiare al Festival di Sanremo: “Da concorrente non andrò mai in gara al Festival. In generale non farò mai una gara canora e non so come mai quest’anno sia uscito il mio nome”.

Il brano ‘I romantici’ è una ballata contemporanea dedicata alla figlia. Paradiso parla e si augura di spezzare un ciclo di indifferenza tra genitori e figli.

Mi sveglio sotto la pioggia che cade

Spero mia figlia sia uguale a sua madre

Bellissima che non so come fa

A stare con uno che di notte accende la televisione,

Sempre lo stesso film, la stessa scena

Col volume a cannone

No, non so come fa

E voglio dirti ti amo prima di decollare

Ti prego non girarti quando scendo le scale

Che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

Come hai fatto tu

Spero che ti arriverà

Davvero una musica dolce

Per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno che se ne va

Io quando bevo ci credo alle fate

Io non farò come ha fatto mio padre

Gelido

Non so come si fa

Ti darò sempre un bacio prima di partire

Se fumo faccio la doccia prima di dormire

Che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

Come hai fatto tu

Spero che ti arriverà

Davvero una musica dolce

Per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno

Che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro

Dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro

E adesso non c’è nessuno

Non c’è più nessuno

Ma i romantici guardano il cielo

E ci credono davvero

Spero che ti arriverà

Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno

Che se ne va.