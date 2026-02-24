Ucraina, Palazzo Chigi: “Sostegno a processo negoziale Usa, con ‘i volenterosi’ per solide garanzie di sicurezza”

(Adnkronos) – L’Italia “sostiene e accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti” tra Russia e Ucraina e allo stesso tempo “partecipa alle attività della Coalizione dei volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza” per Kiev. E’ la linea di Palazzo Chigi nel quarto anniversario “dell’ingiustificata e brutale aggressione russa all’Ucraina” che cade oggi, martedì 24 febbraio.

Il governo italiano – si legge in una nota diffusa al termine della ‘call’ dei volenterosi, alla quale ha preso parte anche la premier Giorgia Meloni -rinnova “la propria solidarietà e vicinanza alle Istituzioni e alla popolazione ucraina. In questi quattro anni di lotta del popolo ucraino per la difesa della propria libertà e indipendenza, l’Italia ha sempre assicurato il proprio costante e convinto sostegno insieme ai propri alleati europei e occidentali”. Così si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi .

“L’Italia – spiega la Presidenza del Consiglio – concorre con determinazione agli sforzi internazionali per promuovere una pace giusta e duratura. In questa prospettiva, il Governo sostiene e accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti e partecipa alle attività della Coalizione dei volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. La risoluzione del conflitto rappresenta, secondo l’esecutivo italiano, “un interesse strategico europeo prioritario, essenziale per garantire la sicurezza del Continente e quindi dell’Italia”.

L’Italia sta rivolgendo “una particolare attenzione alle urgenti esigenze umanitarie della popolazione ucraina. È attualmente in corso – ricorda Palazzo Chigi – un programma di fornitura di generatori e caldaie a sostegno del sistema energetico ucraino, fondamentale per la resilienza civile. Parallelamente, è stata avviata – prosegue la nota – un’iniziativa per la fornitura di apparecchiature sanitarie destinate ai reparti materno-infantili degli ospedali situati nelle aree più colpite dagli attacchi”.

“Questo impegno umanitario – viene sottolineato – costituisce il presupposto per la futura opera di ricostruzione della Nazione, alla quale l’Italia partecipa con un ruolo di primo piano, come testimoniato dall’organizzazione della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina nel luglio 2025”. “Su queste basi”, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “è oggi intervenuta in video-collegamento alla riunione dei leader della coalizione dei volenterosi”.

L’obiettivo, conclude Palazzo Chigi, “rimane quello di creare le condizioni affinché la popolazione ucraina possa vivere in pace nel pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale. Il Governo continuerà a fornire il proprio contributo agli sforzi della comunità internazionale dedicati a questo traguardo”.