Ultime News

25 Feb 2026 Incontro con la Camera Penale al Torriani, un esercizio di democrazia
25 Feb 2026 Un capolavoro di Rembrandt in arrivo alla Pinacoteca Ala Ponzone
25 Feb 2026 Cremona Unita Contro la Violenza: Parte la Campagna Mai Bandiera Bianca per le Donne
25 Feb 2026 Agricoltura: 6.2 milioni stanziati per contrastare danni da clima
25 Feb 2026 La figura dell'Oss compie 25 anni: "Tecnica e relazione al servizio delle persone"
Video Pillole

Amenta “Declinare messaggi ai cittadini attraverso comunicazione”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante per la comunicazione. È arrivato il momento di fare il punto della situazione. Noi nell’arco di 20 anni, 25 anni c’è stata un’evoluzione che sta cambiando il mondo della comunicazione. Dobbiamo iniziare a capire come declinare nei territori un sistema organizzativo. Ormai è chiaro che si vive di comunicazione, si devono declinare i messaggi ai cittadini attraverso la comunicazione, fondamentale in questo”. Così Paolo Amenta presidente di ANCI Sicilia, a margine del convegno ‘Comunicare per raccontare’, che si è svolto all’Ars. xd6/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...