Amenta “Declinare messaggi ai cittadini attraverso comunicazione”





PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante per la comunicazione. È arrivato il momento di fare il punto della situazione. Noi nell’arco di 20 anni, 25 anni c’è stata un’evoluzione che sta cambiando il mondo della comunicazione. Dobbiamo iniziare a capire come declinare nei territori un sistema organizzativo. Ormai è chiaro che si vive di comunicazione, si devono declinare i messaggi ai cittadini attraverso la comunicazione, fondamentale in questo”. Così Paolo Amenta presidente di ANCI Sicilia, a margine del convegno ‘Comunicare per raccontare’, che si è svolto all’Ars. xd6/vbo/mca1

