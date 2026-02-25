Cremona Unita Contro la Violenza: Parte la Campagna Mai Bandiera Bianca per le Donne

Nella seduta odierna, su proposta dell’assessora con delega alle Pari Opportunità, Marina Della Giovanna, la Giunta ha deliberato l’adesione del Comune di Cremona alla campagna di comunicazione istituzionale Contro la Violenza sulle Donne, Mai Bandiera Bianca, promossa da Anci insieme al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per esprimere l’idea che le istituzioni non debbano assolutamente arretrare di fronte al fenomeno della violenza maschile sulle donne.

La campagna, lanciata a Roma alcune settimane fa, individua come strumento principale una bandiera di colore rosso-arancione, il colore dell’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030, dedicato alla parità di genere. Pertanto, a partire dal prossimo 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, la bandiera verrà ufficialmente esposta sulla facciata di Palazzo Ala Ponzone, sede del Centro Locale di Parità del Comune, in corso Vittorio Emanuele II, a testimoniare il permanente impegno dell’Amministrazione comunale sui temi del contrasto alla violenza di genere e delle pari opportunità.

La campagna si svilupperà lungo tutto il 2026 (#25novembretuttolanno) e coinvolgerà l’intera cittadinanza, soprattutto le scuole, attraverso la promozione di una pluralità di iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione e la realizzazione di gadget, andandosi ad integrare nel calendario degli eventi culturali della città così come in quello delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Repubblica e del riconoscimento del diritto di voto alle donne. E’ inoltre previsto il coinvolgimento di alcune figure pubbliche riconosciute a livello locale affinché diventino ambassador del messaggio, in particolare tra le giovani generazioni, anche attraverso l’utilizzo dei canali social.

“Il Comune di Cremona nel decidere di aderire a questa importante iniziativa istituzionale, cominciando con l’esposizione per l’8 marzo della bandiera che la simboleggia, intende riaffermare il proprio convinto e costante impegno a favore del diritto delle donne alla libertà e alla piena autodeterminazione”, dichiara l’assessora Della Giovanna. “Auspichiamo la partecipazione a questa campagna di tutti i soggetti della comunità cremonese che ne condividono il messaggio e che intendano farsene promotori lavorando insieme a noi”.

